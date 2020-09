UEFA-Supercup: Karl-Heinz Rummenigge verspricht seriösen Umgang

Karl-Heinz Rummenigge will ein "Ischgl des Fußballs" in Budapest um jeden Fall vermeiden. Der Bayern-Boss rechnet mit weniger FCB-Fans als erwartet.

Karl-Heinz Rummenigge verspricht einen "seriösen und disziplinierten" Umgang mit dem Corona-Thema beim umstrittenen Supercup in Budapest. "Wir haben jegliches Interesse daran, dass dort wirklich kein Ischgl des Fußballs stattfindet", sagte der Vorstandschef von Bayern München vor dem Spiel am Donnerstag gegen den FC Sevilla in der ungarischen Hauptstadt im ZDF-Morgenmagazin. (UEFA-Supercup: FC Bayern - FC Sevilla am Do. ab 21 Uhr im LIVETICKER)