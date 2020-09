Volleyball: Allianz MTV Stuttgart - Minchanka Minsk fällt aus

Da eine Spielerin von Gegner Minchanka Minsk positiv auf das Coronavirus getestet wurde, musste das Team aus Belarus die Reise nach Polen absagen und sich in Quarantäne begeben. In Lodz hätte am Mittwoch normalerweise die Partie der ersten Qualifikationsrunde in neutraler Halle stattgefunden. Nach der Absage des Teams aus Minsk kam Stuttgart kampflos weiter.