Timo Werner vergleicht FC Chelsea mit BVB - traut Dortmund Titel zu

"Beide Mannschaften sind definitiv vergleichbar, was die Talente und die Qualität betrifft. Für beide wird es am Ende darauf ankommen, wer seine Spieler am besten halten kann", sagte der Stürmer der Sport Bild. "Bei Chelsea gibt es mit Sicherheit die finanziellen Voraussetzungen, um die junge Mannschaft in den kommenden Jahren zusammenzuhalten, um damit Titel zu gewinnen. Das ist bei Chelsea unser Ziel, darum wurden eben auch so viele junge Spieler gekauft."