NBA: Lakers nach Nuggets-Pleite - Center-Schwäche von Dwight Howard und McGee

Das 106:114 der Los Angeles Lakers in Spiel 3 ließ den früheren NBA-Superstar und heutigen Experten auf Tauchstation gehen, nachdem der 57-Jährige zuvor noch einen Sweep der Hollywood-Franchise über Denver prognostiziert hatte - bildgewaltig betont in den US-Medien, die ihn dazu mit einem Wischmop übers Parkett wischend zeigten.

Rebounds: Auch Anthony Davis enttäuschend

"Inakzeptabel" nannte AD die eigene Vorstellung in Form des Karriere-Tiefstwerts in den Playoffs, "es geht nicht, dass ich im ganzen Spiel nur zwei Rebounds schaffe."

Zusätzlich schwer wog bei der ersten Serien-Pleite die Performance der Defense. Mit Ausnahme der Umstellung auf die Zonenverteidigung im Schlussabschnitt, schwächelte die Verteidigung ein ums andere Mal - was fürchten lassen mag, dass der Einzug in das NBA-Finale sowie der daran geknüpfte und so lang ersehnte Traum vom ersten Titel seit 2010 doch noch ernsthaft in Gefahr geraten könnte.