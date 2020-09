LoL: Viel zu stark - Samira wird nach nur einem Tag gehotfixed

Der gestrige Tag stand bei League of Legends ganz im Zeichen der Veröffentlichung von Samira. Nur lief diese absolut nicht so, wie sich das die Community erhofft hatte.

"Hotfix that shit"

Vor allem auf Twitter ging es so rund, dass der Algorithmus jedem, der auch nur im entferntesten etwas mit League of Legends zu tun hatte, den Hashtag "Samira" in seinen Trend-Vorschlägen wiedergefunden hat. Sowohl Profis, als auch viele weitere bekannte LoL-Persönlichkeiten, waren überrascht aufgrund der (Over)Power, die Samira an Tag 1 mit ins Rift brachte.