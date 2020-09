Dota2: Na'Vi übernimmt FlyToMoon-Roster auf Probe

CIS-Urgestein Natus Vincere hinkt seit Jahren den eigenen Ansprüchen hinterher. Mit der Verpflichtung des FlyToMoon-Rosters soll nun endlich die Wende eingeleitet und an die Erfolge früherer Tage angeknüpft werden.

Na'Vi probiert neues Team mit alten Bekannten

Das neue Team wird zunächst probeweise unter dem Na'Vi-Banner auflaufen und an den Erfolgen der nächsten zwei Turnierevents gemessen werden. Konkret sind das die OGA Dota PIT Season 3 (23.-26. September) und die ESL One Germany 2020 (5. Oktober bis 1. November). Danach entscheiden die Verantwortlichen über eine feste Verpflichtung des FlyToMoon-Rosters.

Für Victor "GeneRaL" Nigrini und Vladimir "RodjER" Nikogosyan ist es eine Rückkehr an die alte Wirkungsstätte. GeneRaL spielte von 2016 bis 2018 für das ukrainische Powerhouse und gewann währenddessen die StarLadder i-League Season 2 und wurde Zweiter beim ESL One Frankfurt 2016. RodjER blühte 2017 unter Na'Vi auf und gewann unter anderem die Adrenaline Cyber League gegen Virtus.pro. Diese erkannten RodjERs Vorzüge und verpflichteten ihn drei Monate später. Es folgten zwei ESL-One-Titel und ebenso viele Major-Siege im Jahr 2018.

Das Problem der Unbeständigkeit in Dota 2

Viele Teams der CIS-Region sind berüchtigt für ihre hohe Unbeständigkeit. "Viele Spieler wollen mit ihren Freunden im Team spielen und folgen ihnen auf den ersten Ruf“, erklärt Na'Vi COO Aleksey Kucherov. Dies führe dazu, dass viele Teams niemals richtig zusammenwachsen und eine Einheit bilden würden. FTM hingegen spiele trotz der schwierigen Umstände schon eine ganze Weile zusammen und hätte während all der Zeit ein hohes Maß an Disziplin beibehalten, so Kucherov weiter.