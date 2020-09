Tottenham: Berater von Gareth Bale greift Real Madrid an

Erst am vergangenen Wochenende verkündeten die Tottenham Hotspurs die Rückkehr von Superstar Gareth Bale (31).

Nun holt der Berater des Angreifers, Jonathan Barnett, bereits zum Rundumschlag gegen den Ex-Klub Real Madrid aus. "Bei dem, was er für Real Madrid geleistet hat, hätten sie den Boden küssen sollen, auf dem er läuft. Für jemanden, der sich bei Real so gut geschlagen hat wie er, hat er nicht den Respekt bekommen, den er verdient hätte. Das war das große Problem", sagt Barnett bei talkSport .

Bale gewann im Trikot von Real Madrid 13 Titel - darunter vier Triumphe in der Champions League. Er erzielte in 171 Ligaspielen 80 Treffer und bereitete weitere 40 Tore vor. Trotz der starken Zahlen geriet er immer mehr aufs Abstellgleis.

Bereits im vergangenen Jahr wurde Bale, der für ein Jahr als Leihspieler in England aufläuft, bei den Königlichen in Spanien aussortiert. Trainer Zinedine Zidane setzte ihn nur noch im absoluten Notfall ein und bevorzugte andere Spieler in der Offensive.