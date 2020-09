Leon Draisaitl: NHL-MVP will Dirk Nowitzki bei Meisterschaft übertreffen

Leon Draisaitl giert als erster deutscher MVP in der NHL auch nach seinem ersten Meistertitel - und will ihn schneller realisieren als NBA-Legende Dirk Nowitzki.

Eishockey-Star Leon Draisaitl träumt nach seiner Kür zum besten Spieler der NHL mehr denn je vom Stanley Cup - und will bei der Jagd nach dem Meistertitel deutlich schneller sein als Basketball-Legende Dirk Nowitzki .

"Ich hoffe natürlich, dass es nicht ganz so lange dauert", sagte der gebürtige Kölner in Diensten der Edmonton Oilers darauf angesprochen, dass Nowitzki mit den Dallas Mavericks vier Jahre auf die NBA-Meisterschaft warten musste, nachdem er 2007 zum MVP der Liga gewählt worden war.

Draisaitl träumt vom Stanley Cup

Diese Trophäe sei "der große Grund, warum wir alle spielen. Natürlich freuen und ehren mich die Auszeichnungen für mich persönlich", sagte der 24 Jahre alte Topscorer der NHL: "Aber ich spiele Eishockey, um den Stanley Cup zu gewinnen und so erfolgreich wie möglich mit meiner Mannschaft zu sein."

Draisaitl war in der Nacht zu Dienstag als erster Deutscher zum wertvollsten Spieler in der NHL gewählt worden. Im Rennen um die Hart Memorial Trophy behauptete er sich gegen Nathan MacKinnon von der Colorado Avalanche und Artemi Panarin von den New York Rangers.