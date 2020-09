Supercup: FC Bayern - FC Sevilla LIVE im TV, Stream und Ticker

Der Supercup in Budapest wurde immer mehr zum Politikum. Die UEFA diskutierte angesichts der Sorgen vor einem "Fußball-Ischgl" ein Geisterspiel - und blieb doch beim "Pilotprojekt" zur Zuschauerrückkehr.

Doch am Ende hatten die Zweifler keine Chance gegen die Lobbyisten um den mächtigen ungarischen Verbandschef und UEFA-Vize Sandor Csanyi. Der Supercup, behaupten die Befürworter um UEFA-Präsident Aleksander Ceferin, werde "so sicher sein wie kein Spiel zuvor."

Supercup 2020: Söder befürchtet "Fußball-Ischgl"

Markus Söder steht an der Spitze derjenigen Kritiker, die darüber nur den Kopf schütteln. Der bayerische Ministerpräsident hatte das Spiel mit seiner Aussage über ein mögliches "Fußball-Ischgl" zum Politikum gemacht. Die große Sorge des CSU-Chefs: Ein Superspreading Event an der Donau wie im Frühjahr im österreichischen Apres-Ski-Mekka mit Hunderten oder Tausenden Infizierten in ganz Europa.