DFB-Frauen feiern sechsten Sieg im sechsten EM-Quali-Spiel

DFB-Frauen so gut wie sicher bei EM 2022 in England © Imago

Mit lauter Frischlingen müht sich die DFB-Auswahl der Frauen zum sechsten Sieg im sechsten Spiel. Die Qualifikation für die EM 2022 in England ist nur noch Formsache.

Sechstes Spiel, sechster Sieg: Für die deutschen Fußballerinnen ist die Qualifikation für die EM 2022 in England nur noch Formsache.

Mit lauter Frischlingen zeigte die DFB-Auswahl beim 3:0 (2:0) in Montenegro zwar einen enttäuschenden Auftritt, baute aber ihre Tabellenführung in der Gruppe I aus. ( Ergebnisse und Spielplan der EM-Qualifikation )

Beim Geisterspiel in Podgorica trafen Laura Freigang (2.) und Melanie Leupolz (45.+1) in einer sehr zähen ersten Hälfte. Nach der Pause kam Jubilarin Dzsenifer Marozsan als Edeljoker zu ihrem 100. Länderspiel, Sydney Lohmann (59.) erhöhte.

Bundestrainerin baut Startelf komplett um

Rekordeuropameister Deutschland hat nun fünf Zähler Vorsprung auf Verfolger Irland. Beim Schlussakt mit den Rückspielen gegen Griechenland (27. November) und in Irland (1. Dezember) sollte bei 37:0 Toren ganz sicher nichts mehr anbrennen.

Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg baute ihre Startelf drei Tage nach dem 3:0 in Essen gegen Irland wie angekündigt beinahe komplett um. Nur Leupolz blieb aus der Irland-Formation übrig und führte die DFB-Auswahl in einer ungewohnten 3-4-3-Grundordnung als Kapitänin an.