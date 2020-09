Europa League: VfL Wolfsburg - Desna Chernihiv LIVE im TV, Stream, Ticker

Der VfL Wolfsburg will das Ticket für die Teilnahme an der Europa League lösen. Dafür müssen die Wölfe aber gleich mehrere Underdogs ausschalten.

Der Weg in die Hauptrunde der UEFA Europa League ist ein steiniger.

Wer das Ticket nicht direkt am Saisonende löst, muss häufig mehrere Qualifaktionsrunden überstehen - gegen teils weitgehend unbekannte Gegner.

Der VfL Wolfsburg hatte den direkten Sprung nach Europa als Tabellensiebter der Bundesliga-Saison 2019/20 knapp verpasst und musste in der 2. Runde erst einmal den FK Kukesi aus dem Weg räumen.

VfL über Albanien und Ukraine in die Europa League?

Setzt sich die Mannschaft von Trainer Oliver Glasner auch gegen diesen Außenseiter durch, ist den Wölfen der Platz in der Gruppenphase der UEFA Europa League allerdings immer noch nicht sicher.

Die letzte und entscheidende Runde, die ebenfalls ohne Rückspiel stattfinden wird, soll am 1. Oktober ausgelost werden. Erst nach einem weiteren Erfolg in dieser so genannten Playoff-Runde spielt der VfL sicher europäisch, auch diese Partie wird SPORT1 LIVE begleiten.