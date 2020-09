Anzeige

HBL: HC Erlangen holt Hampus Olsson als Sellin-Ersatz HBL: Erlangen holt Sellin-Ersatz

Hampus Olsson war in der abgelaufenen Saison mit 181 Toren in 31 Spielen Torschützenkönig und MVP in der schwedischen Liga © Imago

SID

Der HC Erlangen reagiert auf die schwere Verletzung von Johannes Sellin und verpflichtet den schwedischen Rechtsaußen Hampus Olsson.

Bundesligist HC Erlangen hat auf die schwere Fingerverletzung des Ex-Nationalspielers Johannes Sellin reagiert und den schwedischen Rechtsaußen Hampus Olsson (26) vom Top-Klub HK Malmö verpflichtet.

Der 1,87 m große und 87 kg schwere Modellathlet war in der abgelaufenen Saison mit 181 Toren in 31 Spielen Torschützenkönig und MVP in der schwedischen Liga.

Olsson soll schon am Mittwoch im Testspiel gegen die HSG Wetzlar mitwirken.

Sellin hatte sich im August einen komplizierten Fingerbruch an der Wurfhand zugezogen, der operiert werden musste. Erlangen startet am 4. Oktober beim Titelverteidiger THW Kiel in die neue Saison.