Deutsche Stars im US-Sport: Der Boom hat eine neue Ebene

Leon Draisaitl, Max Kepler und Jakob Johnson gelingen deutsche Meilensteine in NHL, MLB und NFL. Ein reiner Zufall ist diese Häufung nicht.

Eine Häufung, die einerseits ein Zufall. Andererseits aber doch etwas mehr als das: Umfassender und nachhaltiger als je zuvor haben junge Athleten und Athletinnen "made in Germany" - WNBA-Durchstarterin Satou Sabally ist bei der Aufzählung nicht zu vergessen - in den amerikanisch-kanadischen Nationalsportarten Fuß gefasst, als Leistungsträger, nicht als Mitläufer.

Aus unterschiedlichen Gründen sind sie dafür in der Breite besser gerüstet als die vorigen Generationen, auch die des großen Vorbilds Dirk Nowitzki. Sie zahlen es zurück mit Spitzen-Leistungen.

Erfolg hat Basis auch in Deutschland

Bei allen Genannten wurde ein Teil der Basis für den Erfolg in Deutschland gelegt: Der 24 Jahre alte Draisaitl, Sohn der deutschen Eishockey-Legende Peter Draisaitl, bekam neben der familiären DNA auch eine Nachwuchsausbildung bei den Kölner Haien und den Jungadlern Mannheim mit, ehe er den Schritt ins Farmsystem der NHL machte.

Baseball-Star made in Germany - Max Kepler besucht SPORT1

Der 27 Jahre alte Berliner Kepler galt schon mit 15 Jahren als Ausnahmetalent und holte sich im Sportinternat in Regensburg den Feinschliff für den Sprung über den Großen Teich. Der 25 Jahre alte Fullback Johnson spielte in der GFL für die Stuttgart Scorpions, ehe ihm ein Förderprogramm für internationale Spieler den Weg in die NFL ebnete - wo der Spätberufene seine Nische bei den Patriots fand.