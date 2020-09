Werder Bremen: Clemens Fritz appelliert wegen Einstellung an Team

Clemens Fritz, sportlicher Direktor bei Werder Bremen, appelliert nach dem 1:4 zum Bundesliga-Start gegen Hertha BSC an die Einstellung des Teams.

Nach dem deutlichen 1:4 zum Bundesliga-Auftakt gegen Hertha BSC Berlin schlägt Clemens Fritz (39) bereits Alarm. Der sportliche Direktor von Werder Bremen forderte in einer Medienrunde am Dienstag: "Leidenschaft, Aggressivität und Mentalität. Diese Tugenden müssen wir auf den Platz bringen. Die sind einfach wichtig, um Spiele zu gewinnen."

Am Sonnabend beim Krisengipfel bei Schalke 04 (Samstag ab 18.15 Uhr im LIVETICKER) müsse in diesen Punkten eine klare Verbesserung her, nachdem die Mannschaft gegen Hertha zum Auftakt zu brav agiert hat und die Niederlage über sich ergehen ließ. Von großer Gegenwehr war nach dem 0:2-Doppelschlag direkt vor der Pause nicht mehr viel zu sehen. Auch nach dem zwischenzeitlichen 1:3 von Davie Selke (69.) war kein Aufbäumen zu sehen.