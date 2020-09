Handball: Filip Jicha verlängert Vertrag beim THW Kiel - Niklas Landin fällt aus

Landin fällt wochenlang aus

Etwas auf die Stimmung drückte die Meldung über die Verletzung von Torhüter Niklas Landin. Der dänische Olympiasieger musste sich am Montag einer Meniskus-OP unterziehen und fällt vier bis sechs Wochen aus. Damit fehlt er sowohl am Donnerstag (18.45 Uhr) in der Champions League gegen den HBC Nantes als auch am Samstag (20.30 Uhr) im Supercup gegen die SG Flensburg-Handewitt in Düsseldorf. In der Bundesliga startet Kiel am 4. Oktober gegen den HC Erlangen.