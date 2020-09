NHL: Leon Draisaitl äußert sich zu Gerüchten über DEL-Rückkehr

Spielt Draisaitl für Kölner Haie?

Sein Fokus liege derzeit ganz auf dem Training für die nächste Spielzeit, sagte Draisaitl in einer Video-Konferenz. Zuvor war der 24 Jahre alte Angreifer der Edmonton Oilers in der Nacht mit der Hart Memorial Trophy ausgezeichnet worden.

NHL-Star hofft auf Finanzhilfen für DEL-Klubs

Zudem warb der NHL-Star um Unterstützung für die coronageplagte DEL: "Ich glaube, das deutsche Eishockey braucht einfach enorme Hilfe. Das haben sie sich verdient." Der 24-Jährige merkte an, Eishockey in Deutschland habe nicht die nötigen finanziellen Möglichkeiten, um die aktuellen Fehlbeträge einfach zu kompensieren.

Am Montag hatte die DEL nach der Gesellschafterversammlung in Frankfurt/Main verkündet, dass insgesamt 60 Millionen Euro fehlten, um am 13. November sicher in die neue Spielzeit zu starten. Die Liga hatte daher finanzielle Unterstützung von der Politik gefordert.