RB Leipzig: Alexander Sörloth und seine Achterbahn-Karriere in Europa

Nun ist der Norweger in der Bundesliga angekommen - bei RB Leipzig. Doch bis es so weit kam, drehte seine Karriere eine Runde auf einer Achterbahn.

Vom Top-Talent zum Missverständnis bei Crystal Palace

Nach Stationen bei Bodö Glimt und Rosenborg in Norwegen, dem FC Groningen in den Niederlanden und dem FC Midtjylland in Dänemark machte Sörloth Ende 2018 den großen Karrieresprung. Crystal Palace sicherte sich seine Dienste. Neun Millionen Euro überwies der Londoner Klub an Ablöse nach Dänemark. "SOR-ely needed", titelte das Boulevard-Blatt Sun nach der Verpflichtung des Norwegers. Und da war was dran.