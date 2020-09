Markus Söder warnt Fans von FC Bayern erneut vor Reise zu Supercup

Der bayerische Ministerpräsident Markus Söder hat die Fans von Triple-Gewinner Bayern München erneut vor einer Reise zum Supercup am Donnerstag (21.00 Uhr) gegen den FC Sevilla im Corona-Risikogebiet Budapest gewarnt. (UEFA-Supercup: FC Bayern - FC Sevilla am Do. ab 21 Uhr im LIVETICKER).