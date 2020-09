3. Liga: 1860 München mit Geisterspiel gegen Magdeburg nicht einverstanden

1860 München muss am Wochenende ohne Zuschauer antreten © Imago

Das Drittligaspiel zwischen 1860 München und dem 1. FC Magdeburg am Samstag (14.00 Uhr) findet aufgrund der hohen Infektionszahlen in der bayerischen Landeshauptstadt nach Vorgabe der Behörden ohne Zuschauer statt. Das gaben die Löwen am Dienstag bekannt.