MotoGP: Stefan Bradl in Barcelona nach Verletzung wieder dabei

Stefan Bradl kehrt am Sonntag wieder aufs Motorrad zurück. Beim MotoGP-Rennen in Barcelona ist der Deutsch nach einer Verletzungspause wieder dabei.

MotoGP-Pilot Stefan Bradl kehrt nach seiner Armverletzung bereits am kommenden Wochenende wieder in die WM zurück. Wie das Honda-Werksteam bestätigte, wird der Zahlinger beim Rennen in Barcelona wieder den langzeitverletzten Marc Marquez vertreten. Bradl hatte am vergangenen Wochenende wegen Problemen mit dem rechten Arm im italienischen Misano Adriatico gefehlt.