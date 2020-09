Leak deutet darauf hin - neue Spielmodi für Valorant?

Ein Leak deckt zwei potenzielle Spielmodi auf, an denen die Entwickler arbeiten dürften. Der dritte Codename enthält keine weiteren Informationen.

In der kurzen Zeit, in der Riots Taktikshooter auf dem Markt ist, hat er sich schnell als feste Größe im Segment etabliert. Durch neue Agenten, Spielmodi und Skins soll dieser Trend fortgeführt werden. Nachdem im Austausch mit der Fanbase bereits Modi wie TDM eingeführt wurden, dürften im Hintergrund bereits die Arbeiten an weiteren Matchtypen laufen.