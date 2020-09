FC Bayern startet Kooperation mit SOS-Kinderdörfern

Der deutsche Rekordmeister Bayern München hat einen mehrjährigen Kooperationsvertrag mit den SOS-Kinderdörfern geschlossen. Die in 137 Ländern tätige Hilfsorganisation werde den Klub darin unterstützen, "seine soziale Nachhaltigkeit in Deutschland und der Welt strategisch weiter zu entwickeln und noch besser sichtbar zu machen", hieß es in einer Mitteilung am Dienstag.