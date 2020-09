DTM: Echte Rennfahrer gegen Sim-Racer

Die erste offizielle DTM eSports-Serie geht an den Start © DTM

Die DTM gab im August bekannt, dass sie eine Sim-Racing Serie plante, bei der 18 virtuelle Rennfahrer gegen sechs DTM Fahrer/Allstars antreten würden. Heute am Dienstag, den 22. September startet das Feld aus 24 Fahrern in den ersten Lauf. Durch eine öffentliche Online-Qualifikation in der Rennsimulation RaceRoom konnten sich Fahrer beweisen und dadurch einen der Startplätze für sich ergattern. Die Sim-Racer wurden dann einem der sechs Profi-Rennfahrern zugelost.