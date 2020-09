Anzeige

Boxen: US-Talent Ivry Hall steht unter Mordverdacht Mord? US-Boxmärchen im Zwielicht

Boxtalent Ivry Hall steht unter Mordverdacht © Imago

M. Hoffmann

Der 20 Jahre alte Nachwuchsboxer Ivry Hall entwickelte sich vom Kriminellen zur Vorzeigefigur. Nun steht er unter Verdacht, einen Mord begangen zu haben.

Ein Junge aus schwierigen Verhältnissen gerät schon in jungen Jahren auf die schiefe Bahn.

Er besinnt sich nach einem Schicksalsschlag, beginnt erfolgreich ein neues Leben, wird zum Jahrgangsbesten an der Schule, einem Einser-Studenten und herausragenden College-Sportler, einem Vorbild.

Anzeige

Die Geschichte des Box-Talents Ivry Hall aus Chicago war eine "Feelgood Story" - die nun eine dunkle Wendung zu nehmen scheint.

Der 20-Jährige wurde am vergangenen Freitag verhaftet. Der furchtbare Verdacht: Er soll einen Kommilitonen der Alabama State University ermordet haben.

Studienkollege von Ivry Hall erschossen

Vier Tage vorher war die Leiche des 22 Jahre alten Adam Dowdell gefunden worden. Bei den Ermittlungen, wie Dowdell erschossen wurde, geriet Hall unter dringenden Tatverdacht. Aktuell sitzt er im Montgomery County Jail in Untersuchungshaft - während Weggefährten über die Motive rätseln.

"Ich kenne die Person nicht, die so etwas begangen haben soll", wird der Chicagoer Pfarrer Michael Pfleger, der als Mentor Halls galt, in der Chicago Tribune zitiert.

Stattdessen ist ihm nur die Seite vertraut, die Hall in den vergangenen Jahren zu einer lokalen Berühmtheit in der Stadt gemacht hatten.

Boxen half in neues Leben nach krimineller Kindheit

Hall war nach eigenen Angaben schon als kleiner Junge kriminell geworden: Mit acht hätte er sich einer Gang angeschlossen, mit neun geraucht und mit Drogen gedealt. Mit zwölf hätte er Raubüberfälle begangen und auf Menschen geschossen.

Seine alleinerziehende Mutter hätte Probleme gehabt, die Familie mit dem Nötigsten zu versorgen, er hätte es sich auf diesem Wege geholt.

Der Tod der Mutter, als Hall zwölf Jahre alt war, sei ein Schlüsselerlebnis gewesen: Er wandte sich an soziale Einrichtungen, kam weg von der Straße, steckte seine Energie in die Schule - und ins Boxen, wo er lernte, seine Aggressionen zu kanalisieren. "Wenn ich nicht geboxt hätte, wäre ich nicht so intelligent geworden", sagte Hall der Tribune, als die ihn 2017 porträtierte.

Anzeige

Weggefährten über mutmaßlichen Mord schockiert

Alles schien sich auszuzahlen: Als Primus seiner Abschlussklasse an der Tilden Career Academy verdiente sich Hall ein Stipendium, als Boxer gewann er in seiner Gewichtsklasse das lokale "Golden-Gloves"-Turnier in Chicago.

Hall war ein Vorzeige-Mitglied seiner Community: Bei einem Wohltätigkeitsturnier boxte er vor den Baseballern der Chicago Cubs, seine Lebensgeschichte stand im Zentrum von Zeitungsporträts und einer Mini-Doku.

Umso größer ist nun der Schock bei seinen Vertrauten. "Ich kenne Ivry als guten Jungen und edlen Geist, gläubig in der Kirche und ehrgeizig in der Schule", sagt Reverend Pfleger: "Das ist der Ivry, den ich kenne und an den ich glaube."

Verhaftet wegen häuslicher Gewalt

Dass Hall auch eine andere Seite hat, legte kurz zuvor aber schon ein anderer Vorfall nahe: Schon im Sommer war er in Chicago verhaftet worden, ihm wurde häusliche Gewalt gegen seine Freundin vorgeworfen.

Felix Sturm wurde zu drei Jahren Gefängnis verurteilt, der fünfmalige Weltmeister ist nicht der erste und sicher auch nicht der letzte Boxer, der eine Haftstrafe absitzen muss. SPORT1 zeigt, wer aus dem Ring kam - und hinter Gittern landete © Getty Images Charles "Charly" Graf (u.a. Glücksspiel und Zuhälterei/rund zehn Jahre): Der 2. Oktober 1979 änderte das Leben von Charles "Charly" Graf. Im Kampf gegen den Jugoslawen Ivan Preberg musste er mit 19 Jahren seine erste Niederlage einstecken © dpa Nach zuvor sechs schnellen Siegen durch K.o. landete Graf auf dem Boden der Tatsachen - und geriet auf die schiefe Bahn. Er war im Mannheimer Rotlichtmilieu unterwegs und wurde in der Folge wegen Glücksspiels, Zuhälterei sowie Rohheitsdelikten zu insgesamt rund zehn Jahren Gefängnis verurteilt © dpa Gustav "Bubi" Scholz (fahrlässige Tötung/drei Jahre): Es war der Sommer 1984, Gustav "Bubi" Scholz, nach dem Krieg der Liebling der deutschen Boxnation, drückte in seiner Berliner Villa im Vollrausch ab © dpa Anzeige Mit einem Schuss aus einem Jagdgewehr durch die Toilettentür verletzte der damals 54-Jährige seine erste Ehefrau Helga (49) tödlich. Scholz wurde im Februar 1985 wegen fahrlässiger Tötung zu drei Jahren Haft verurteilt, bereits im August 1987 kam er frei. Der Berliner starb im Jahr 2000 © dpa Rubin Carter (dreifacher Mord/dreimal lebenslänglich): Weltweite Bekanntheit erlangte der US-amerikanische Mittelgewichtsboxer auf tragische Weise: 1966 wurde Rubin "Hurricane" Carter in New Jersey fälschlicherweise wegen dreifachen Mordes verurteilt © Getty Images Box-Idol Muhammad Ali widmete Carter einen WM-Kampf, Bob Dylan schrieb das Lied "Hurricane" für den unschuldig inhaftierten Boxer. Nach fast 19 Jahren Haft wurde Carter in der zweiten Neuaufnahme des Verfahrens freigesprochen. 2014 starb er im Alter von 76 Jahren © Getty Images Mike Tyson (Vergewaltigung und Körperverletzung/insgesamt sieben Jahre): Einst wurde Mike Tyson jüngster Schwergewichts-Weltmeister der Geschichte, und auch abseits des Ringes sorgte er für Schlagzeilen: durch Skandale. Der heute 53-Jährige landete zweimal hinter Gittern © dpa Anzeige Zunächst wurde Tyson im Frühjahr 1992, kurz vor dem Titelkampf gegen Evander Holyfield, wegen des Vorwurfs der Vergewaltigung der Miss-Black-America-Kandidatin Desiree Washington zu sechs Jahren Haft verurteilt © Getty Images Die letzten drei wurden auf Bewährung ausgesetzt. Im Februar 1999 folgte die zweite Haft über ein Jahr wegen Körperverletzung. Nach vier Monaten durfte Tyson das Gefängnis verlassen und die restliche Zeit in häuslichem Arrest verbüßen © Getty Images Tommy Morrison (diverse Drogen- und Waffendelikte/zwei Jahre): Auf dem Höhepunkt seiner Karriere entthronte er den legendären George Foreman, doch ein positiver HIV-Test ließ das Leben von Tommy Morrison aus den Fugen geraten. Immer wieder geriet er mit dem Gesetz aneinander, ... © Getty Images ...nachdem ihm seine Boxlizenz im Zuge seines Testergebnisses aberkannt worden war. Drogen- und Waffendelikte führten zu einer zweijährigen Gefängnisstrafe, nach seiner Entlassung versuchte er nochmals ein Comeback. Am 1. September 2013 starb Morrison im Alter von 44 Jahren an Herzversagen © Getty Images Anzeige Jürgen Brähmer (u.a. Körperverletzung/insgesamt sechseinhalb Jahre): Jürgen Brähmer hat in seinem Leben viele Kämpfe ausgetragen. Auch außerhalb des Ringes. Schon 1998 geriet er als 20-Jähriger zum ersten Mal mit dem Gesetz aneinander © Getty Images Er wurde wegen gemeinschaftlichen Raubes und schwerer Körperverletzung zu dreieinhalb Jahren Jugendstrafe verurteilt. 2002 fuhr der Ex-WBA-Weltmeister ohne Führerschein durch Hamburg und baute einen Unfall © Getty Images Als das Unfallopfer die Polizei einschalten wollte, schlug Brähmer zu und beging Fahrerflucht. Die Konsequenz waren zweieinhalb Jahre Gefängnis, einen Teil davon verbüßte Brähmer auf Bewährung © Getty Images Rene Weller (u.a. Kokainhandel/sieben Jahre): Im Film "Macho Man" spielte Rene Weller einen Boxer, der eine junge Frau aus der Gewalt von Drogendealern rettet. 1999 wird der zweimalige Europameister und neunfache deutsche Meister selbst wegen Kokainhandels, Hehlerei, Waffenbesitz und Anstiftung zur Urkundenfälschung zu sieben Jahren Haft verurteilt. © Getty Images Anzeige Er sei reingelegt worden, behauptete der heute 66-Jährige, mit Drogen habe er nie etwas zu tun gehabt. 2003 wurde der "schöne Rene" , hier mit Ehefrau Rosemarie, aufgrund guter Führung vorzeitig entlassen © Getty Images Graciano "Rocky" Rocchigiani (u.a. Körperverletzung/insgesamt 14 Monate): Graciano Rocchigiani verkörperte einst das Gegenstück zum "Gentleman" Henry Maske, "Rocky" war der Bad Boy - und das nicht nur im Ring. In seinem Privatleben geriet er mehrfach mit dem Gesetz in Konflikt, zweimal musste Rocchigiani ins Gefängnis © Getty Images 2002 wegen Verstoßes gegen Bewährungsauflagen für 297 Tage, fünf Jahre später wegen Trunkenheit am Steuer und Körperverletzung. Nach fünf Monaten wurde der Box-Experte von SPORTwegen guter Führung vorzeitig entlassen. Rocchigiani starb am 1. Oktober 2018 bei einem Autounfall auf Sizilien. © Getty Images Floyd Mayweather (häusliche Gewalt/90 Tage): Im Ring war Floyd Mayweather unbesiegbar, doch vor Gericht ging der frühere Weltmeister zwischenzeitlich k.o. Der in 50 Kämpfen ungeschlagene und schillernde Superstar wurde 2012 wegen häuslicher Gewalt gegen seine Ex-Frau Josie Harris zu einer Haftstrafe von 90 Tagen verurteilt © Getty Images Anzeige Zusätzlich musste er 100 Stunden Sozialarbeit verrichten und an einem einjährigen Kurs gegen häusliche Gewalt teilnehmen. Aus der Haft wurde der in schwierigen Verhältnissen aufgewachsene US-Amerikaner bereits nach 63 Tagen entlassen © Getty Images Felix Savon (Vergewaltigung/nicht bekannt): Felix Savon ist einer der erfolgreichsten Boxer seines Heimatlandes Kuba. Unter anderem gewann er dreimal Olympiagold © Getty Images Seine Erfolge brachten ihm offenbar ein solches Ansehen, dass die kubanischen Behörden seine Festnahme wegen Vergewaltigung eines Minderjährigen 2018 nicht bekannt gaben. Ob und zu wie vielen Jahren Savon verurteilt wurde, ist nicht bekannt © Getty Images Felix Sturm (Steuerhinterziehung, Verstoß gegen das Anti-Doping-Gesetz, Körperverletzung/drei Jahre): Wegen dreier unterschiedlicher Vergehen muss Felix Sturm hinter Gitter. Der fünfmalige Weltmeister wurde vom Kölner Landgericht wegen Steuerhinterziehung, Verstoßes gegen das Anti-Doping-Gesetz und Körperverletzung zu einer Haftstrafe von drei Jahren verurteilt. © dpa

Laut Polizeibericht hatten sich die beiden im Auto gestritten, weil Hall dem Mädchen vorwarf, ihn zu betrügen. Er hätte durch ihr Handy scrollen wollen, als der Streit dann zu einem Unfall geführt hätte, soll er ihr auch einen Faustschlag an den Arm verpasst haben. Das Verfahren war vorläufig eingestellt worden.