Manchester United: Patrice Evra kritisiert Bosse wegen Transferpolitik

Patrice Evra übt heftige Kritik an seinem Ex-Klub Manchester United. Vor allem die Transferpolitik der "Red Devils" sieht der Franzose als desaströs an.

In einem bemerkenswerten, fast 20 Minuten langen Video auf seinem Instagram-Kanal wurde der frühere Profi der "Red Devils" deutlich:

"Der Klub muss aufhören, so arrogant zu sein. Es gibt einige Leute in diesem Klub, die nicht einmal Sir Alex Ferguson respektieren", schimpfte Evra. Die Mannschaften der Triple-Saison 1999 oder von 2008 würden nicht mehr für ihre Erfolge wertgeschätzt. "Und weshalb? Für das Business? Ich denke, einige Leute in diesem Klub beschädigen ihn. Darum müssen wir den Fans die Wahrheit erzählen."