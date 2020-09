Arturo Vidal wechselt vom FC Barcelona zu Inter Mailand

Arturo Vidal verlässt den FC Barcelona und wechselt in die italienische Serie A. Die Ablöse für den Superstar aus Chile ist erstaunlich niedrig.

Wie der italienische Topklub am Dienstag bekannt gab, kommt der Chilene vom FC Barcelona dauerhaft - über die Vertragslänge machte Inter keine Angaben, sie soll laut Marca aber zwei Jahre betragen. Die Ablösesumme beläuft sich laut der spanischen Sportzeitung lediglich auf eine Million Euro.

Messi verabschiedet Vidal

Bereits am Sonntag hatten die Nerazzurri ein Bild von der Ankunft Vidals in Mailand getwittert.

Lionel Messi hatte anschließend bei Instagram Abschiedsworte an den 33-Jährigen gerichtet. "Als wir uns gegenüberstanden, kamst du mir immer wie ein Phänomen vor, aber dann hatte ich das Glück, Dich persönlich kennen zu lernen - und dabei hast du mich noch mehr überrascht. Es waren zwei Jahre, in denen wir viele Dinge miteinander geteilt haben, die Kabine wird Dich vermissen. Ich wünsche Dir alles Gute in dieser neuen Phase mit deinem neuen Klub. Wir werden uns sicher wiedersehen!"