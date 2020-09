Arminia Bielefeld: Hackerangriff führt zu Server-Zusammenbruch

Ein Hacker hat am Sonntag für einen Server-Zusammenbruch bei Arminia Bielefeld gesorgt. Zeitweise hatte die Homepage mehr als 100.000 Zugriffe verzeichnet.

Arminia Bielefeld hat einen Störangriff auf seinen Ticket-Server nach Russland und China zurückverfolgt. "Es gibt immer Scharlatane, die sich im Netz bewegen. Die haben sich eingeklinkt in der Hoffnung, bei uns was abfischen zu können", sagte Präsident Hans-Jürgen Laufer am Dienstag. "Das ist passiert - aus Russland und China. Das ließ sich aus den Daten eindeutig ersehen."