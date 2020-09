FIFA 21: Demo fällt aus! - Fokus auf Entwicklung des Spiels

EA Sports hat via Twitter bekannt gegeben, dass es in diesem Jahr keine Demo vor dem Release von FIFA 21 geben wird. Die Reaktionen fallen nicht gerade positiv aus.

Erstmals seit vielen Jahren wird es keine Demo zu einem neuen FIFA-Ableger geben. FIFA 21 erscheint am 9. Oktober auf allen gängigen Plattformen, kann zuvor aber nur auf einem Sonderweg getestet werden.

Selbstschutz?

Die Chance auf einen Schnupperkurs bekommen lediglich Inhaber eines EA Play Accounts, über den der übliche Early Access ablaufen wird. Dem Tweet nach geht es dort am 1. Oktober los.

In den letzten Jahren war die Demo meist ein "Early Cut", also ein sehr früher Zeitpunkt einer spielbaren Version, was mit der gamescom korrelierte. Inwieweit ein Auszug das Entwicklerteam beeinträchtigen würde ist zumindest diskutabel.