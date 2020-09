UEFA-Supercup: Nur noch 1.300 Fans des FC Bayern in Budapest erwartet

Der europäische Supercup verliert für die Fans angesichts der sich verschärfenden Corona-Lage in Budapest mehr und mehr an Attraktivität.

Nur noch 1300 Anhänger von Bayern München wollen in die ungarische Hauptstadt reisen, um ihre Mannschaft am Donnerstag gegen Europa-League-Sieger FC Sevilla anzufeuern (UEFA-Supercup: FC Bayern - FC Sevilla am Do. ab 21 Uhr im LIVETICKER). Das bestätigte die UEFA nach Rückmeldung des Klubs. Aus Sevilla werden 500 Anhänger erwartet.