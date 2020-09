NFL: Patriots-Besitzer Robert Kraft im Prostitutions-Skandal freigesprochen

Kraft - seit 2011 Witwer - soll am Tag des AFC Championship Games 2019 gegen die Kansas City Chiefs im "Orchids of Asia Day Spa" in Jupiter Florida innerhalb von 24 Stunden zweimal für sexuelle Aktivitäten bezahlt haben (Die ursprünglichen Vorwürfe) .

Kraft auf Videomaterial beim Sex zu sehen

Im vergangenen Monat stellte das Berufungsgericht des vierten Bezirks von Florida fest, dass die Polizei die Rechte von Kraft und anderen verletzt hatte, als sie Anfang 2019 heimlich Videokameras in Massageräumen des "Orchids of Asia Day Spa" installierte. Das Gericht blockierte daraufhin die Verwendung des Videomaterials vor Gericht.

Diese Aufzeichnungen sind aber der einzige Beweis in diesem Fall. "Basierend auf dieser Analyse wurde die Entscheidung getroffen, keine weitere Überprüfung zu beantragen", schrieb die Sprecherin des Generalstaatsanwalts, Kylie Mason, in einer E-Mail an The Associated Press.