Marc-Kevin Goellner wird 50: Das wurde aus dem Tennis-Sonnyboy

Marc-Kevin Goellner war in den Neunzigern ein Teenie-Liebling © Imago

Als Shootingstar mit Baseball-Kappe machte Marc-Kevin Goellner die Tennis-Welt in den Neunzigern auf sich aufmerksam. Seine Karriere aber blieb unvollendet.

Die umgedrehten Baseball-Kappe war sein Markenzeichen, als er in den Neunzigern der Teenie-Liebling der deutschen Tennis-Szene war.

Marc-Kevin Goellner war ein umschwärmter Jungstar, ein Sonny- und Posterboy, regelmäßig beleuchtet in den Jugendmagazinen Bravo und Bravo Sport. Lange her, wie an diesem Dienstag deutlich wird: Goellner feiert seinen 50. Geburtstag.