Positive Corona-Fälle: Porsche verzichtet auf Teilnehmer am Nürburgring

Porsche fährt nicht mit allen Teilnehmern zum 24-Stunden-Rennen am Nürburgring © Imago

Aufgrund von positiven Coronafällen verzichtet Porsche auf einige Teilnehmer am 24-Stunden-Rennen am Nürburgring. Unter anderem fehlt auch der Rennwagen "Grello".

Porsche hat entschieden, den Einsatz beim 24-Stunden-Rennen am Nürburgring mit einer reduzierten Teilnehmeranzahl zu bestreiten.

Betroffen sind Rennfahrer mit Werksverträgen sowie Mitarbeiter von Porsche Motorsport und Manthey-Racing, die in den vergangenen Tagen bei den 24 Stunden von Le Mans vor Ort beschäftigt waren. Grund hierfür sind drei positiv ausgefallene Covid-19-Tests. Porsche hatte diese routinemäßig am Sonntag in Le Mans durchführen lassen.