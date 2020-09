Luka Jovic von Real Madrid vor Rückkehr zu Eintracht Frankfurt?

C. Michel

Trainer Zinedine Zidane brachte am Sonntagabend in San Sebastian für die letzten Minuten mit Sergio Arribas und Marvin Park zwei Flügelspieler aus der Jugend statt eines zweiten Mittelstürmers neben Karim Benzema. Zidane begründete dies anschließend damit, er habe die Grundausrichtung beim Stand von 0:0 nicht ändern wollen. Er habe persönlich aber nichts gegen Jovic. Später berichteten spanische Medien über ein mögliches Leihgeschäft.

Stepanovic rät Jovic zur neuen Herausforderung

Deutlicher kann eine Ansage des Trainers nicht sein. Eigengewächse haben den 22-Jährigen in der Hierarchie überholt.

"Ich würde ihm eine neue Herausforderung empfehlen. Er muss richtig Gas geben, um es wieder nach oben zu schaffen", sagt Dragoslav Stepanovic im Gespräch mit SPORT1 . Die Trainerlegende der Eintracht pflegte früher einen engen Kontakt zu Jovic und trat in dessen zwei Jahren bei Eintracht Frankfurt häufiger als Dolmetscher auf. Er erwähnte auch die "Dummheiten", seine Quarantäneverstöße inmitten der Coronavirus-Pandemie.

Könnte eine Rückkehr in die Mainmetropole Jovics ins Stocken geratene Karriere wieder ankurbeln? SPORT1hatte bereits über ein mögliches Leihgeschäft berichtet, nach Informationen der spanischen Nachrichtenagentur EFE soll der Angreifer nach 806 Pflichtspielminuten und zwei Toren im ersten Jahr in Madrid nun mit seinem Wechselwunsch an Real herangetreten sein.