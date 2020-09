NASCAR: Michael Jordan gründet eigenes Team mit Bubba Wallace

Michael Jordan steigt in die NASCAR-Szene ein © Imago

Basketball-Legende Michael Jordan steigt in die NASCAR-Szene ein. Wie der 57-Jährige am Montag bekannt gab, gründet er zusammen mit NASCAR-Pilot Denny Hamlin ein eigenes Team in der Rennserie. Als Fahrer verpflichtete das neue Team Bubba Wallace, den aktuell einzigen schwarzen NASCAR-Fahrer. Einen Namen und Hauptsponsoren besitzt das Team noch nicht.