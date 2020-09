Paris Saint-Germain will Rassismus gegen Neymar beweisen

Paris Saint-Germain will offenbar ein Video vorlegen, auf dem rassistische Beleidigungen gegen Neymar bewiesen werden sollen. Auch gegen den Brasilianer gibt es Vorwürfe.

Neymar sieht Rot gegen Marseille

Neymar (28) hatte Gonzalez (30) bei der 0:1-Niederlage am 16. September gegen den Hinterkopf geschlagen und dafür Rot gesehen. Insgesamt gab es in der Partie fünf Platzverweise. Später schrieb Neymar bei Twitter, dass ihn Gonzalez rassistisch beleidigt habe. Der Südamerikaner war in der Folge für zwei Spiele gesperrt worden, seine Strafe hat er bereits abgesessen. Gegen Gonzalez leitete die Liga eine Untersuchung ein.