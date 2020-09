FC Bayern: Rummenigge über Flick, Kahn, Geld und eigene Zukunft

"Ich gehöre nicht zu den Menschen, die sich für unersetzlich halten", sagte der FCB-Lenker, der am Freitag (25. September) nach dem Spiel seines Klubs um den europäischen Supercup gegen den FC Sevilla 65 Jahre alt wird, in einem Interview mit der Deutschen Presseagentur.

Auf jeden Fall will Rummenigge zum 31. Dezember 2021 wie geplant "den Staffelstab" an Ex-Nationaltorhüter Oliver Kahn weiterreichen - und dann offenbar erst einmal den Ruhestand genießen: "Es wird mir hoffentlich nicht langweilig werden. Ich habe eine große Familie. Als Spieler war ich Knecht des Terminplans."

Eine Funktion bei den Bayern in "irgendeinem Gremium" habe er zumindest nicht im Sinn. "Ich habe noch keinen konkreten Plan, was ich am 1. Januar 2022 machen werde. Aber ich habe auch keine Angst davor", so der FCB-Boss.