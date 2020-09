NHL: Tampa Bay Lightning vs. Dallas Stars - Ausgleich in Spiel 2 der Finalserie

Nach der deutlichen Niederlage zum Auftakt (1:4) stellten die Lightning am Montag die Weichen früh auf Sieg.

Lightning beginnen stark

Dabei trugen sich Brayden Point, Ondrej Palat und Kevin Shattenkirk in die Torschützenliste ein. Zwei der drei Treffer erzielte das Team von Trainer Jon Cooper in Überzahl.

Im zweiten Drittel wurde das Spiel zunehmend ruppiger, was den Stars in die Karten spielte. Folglich gelang den Texanern in der 35. Minute durch Joe Pavelski der Anschlusstreffer.