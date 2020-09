FC Chelsea: Gegenwind für Kai Havertz - Lampard bittet um Geduld

Erste Eindrücke: Das schätzt Lampard an Havertz

Als der FC Liverpool im Spitzenspiel beim FC Chelsea am Sonntag ernst machte, hatte Kai Havertz schon Feierabend.

Havertz sucht passende Position im Chelsea-System

In der 4-3-3-Grundordnung der Blues sucht Lampard für den ehemaligen Leverkusener Spielmacher jedenfalls noch nach der idealen Position. Dass diese eher nicht auf dem rechten Flügel liegt, war bei der 0:2-Niederlage gegen die Reds offensichtlich.

"Ich schaue mir das an und denke: 'Wo spielt Havertz? Wie passt er in ein 4-3-3?", rätselte auch der Ex-Liverpooler Jamie Carragher in seine Rolle als TV-Experte für Sky: "Er sieht aus wie ein Zehner, davon gibt es aktuell im Fußball nicht viele. Wo er heute gespielt hat, passt es nicht für Chelsea."