Premier League: Wolverhampton Wanderer - Manchester City 1:3

Citizens müssen auf Gündogan verzichten

Der 29-Jährige wird auf jeden Fall die Heimpartien am Donnerstag (20.45 Uhr) in der dritten Runde des Ligapokals gegen den AFC Bournemouth und am Sonntag (17.30 Uhr) in der Premier League gegen Leicester City verpassen. (Ergebnisse und Spielplan der Premier League)