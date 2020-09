LoL: Diese Caster führen euch durch die Worlds 2020

Ende dieser Woche ist es endlich so weit: die Worlds 2020 stehen an. Während die teilnehmenden Teams unlängst feststehen, gab Riot Games nun die Broadcast-Talents bekannt.

Am 25. September startet mit der Partie der MAD Lions gegen das brasilianische Team INTZ die Play-ins der League of Legends World Championship 2020. Während das Teilnehmerfeld mit Top-Teams wie DAMWON Gaming aus der koreanischen LCK, Team Solo Mid aus der amerikanischen LCS oder den europäischen Schwergewichten G2 Esports und Fnatic nur so von Qualität strotzt, ist auch abseits des Rifts nur das Beste genug.