SPORT1 präsentiert interaktive Liveshow "WNTT - WE NEED TO TALK" Der neue Fußball-Montag auf SPORT1

SPORT1 präsentiert interaktive Liveshow "WNTT - WE NEED TO TALK" mit Maik Nöcker © SPORT1

SPORT1

SPORT1 präsentiert ab sofort jeden Montag fünf Stunden Talk, Highlights und News am Stück. Seine Premiere feiert dabei die interaktive Liveshow "WNTT - WE NEED TO TALK".

SPORT1 präsentiert neuen Fußball-Montagabend im Free-TV - mit der Premiere einer neuen interaktiven Liveshow: In "WNTT - WE NEED TO TALK" spricht Moderator Maik Nöcker ab sofort jeden Montag von 22.00 bis 23.30 Uhr per Call-In mit wechselnden Gästen aus der Fußball-Blogger- und -Podcasterszene sowie ausgewählten Fans zu den aktuellen Themen, die sie nach dem langen Spieltags-Wochenende und vor dem Start in die neue Fußball-Woche bewegen.

Zum festen Ensemble der Sendung gehört unter anderem Lucas Vogelsang vom Podcast "FUSSBALL MML", zu dessen Ensemble auch Maik Nöcker und Micky Beisenherz zählen. Die Fans können sich jeweils in der Woche zuvor auf SPORT1.de bewerben, um montags bei #WNTT zugeschaltet zu werden und mitzudiskutieren.

Pit Gottschalk, SPORT1 Chefredakteur: "Mit unserer interaktiven Liveshow am neuen Fußball-Montag treffen wir den Puls der Zeit, denn die Debatten zur Entwicklung des Fußballs zeigen ganz klar: 'WE NEED TO TALK!' Maik Nöcker bringt ab sofort jede Woche live auf SPORT1 die führenden Köpfe der deutschen Fußball-Blogger- und -Podcasterszene mit den Fans in einer Runde zusammen - so etwas gab es im deutschen Fernsehen noch nicht. Das ist unsere 'Task Force' zur Gegenwart und Zukunft des Fußballs: Wir wollen mit dieser Topbesetzung auch neue Impulse und Gedanken in den Dialog einbringen."

Daniel von Busse, COO TV und Mitglied der Geschäftsleitung der Sport1 GmbH: "Mit 'WNTT - WE NEED TO TALK' bauen wir unsere große Fußball-Schiene am Montagabend um ein innovatives Format aus: Maik Nöcker wirft mit seinen Gästen einen pointierten Blick auf das aktuelle Geschehen, aber auch über den Tellerrand und widmet sich übergeordneten Fragen der Fußballkultur. Zusammen mit unseren News- und Highlight-Formaten zum internationalen und nationalen Fußball bieten wir den Fans rund fünf Stunden hervorragende Unterhaltung - inklusive kritischer Diskussionen über die eigentlich ja schönste Nebensache der Welt.“

Moderator Maik Nöcker blickt der #WNTT Premiere mit Spannung und Vorfreude entgegen: "Blogger, Podcaster und YouTuber haben sich in den letzten Jahren mit viel Leidenschaft und Innovation eine große Reichweite und Fan-Base erarbeitet. #WNTT ist dafür die neue Show und SPORT1 bietet dem eine Heimat! Ich freue ich auf sehr auf die Zusammenarbeit, die Show - und darauf, dem Fußball-Talk eine weitere, interaktive Note zu geben."

Kurzvita Maik Nöcker

Schon immer Medien. Schon immer Interesse für Marken. Das ist vielleicht der Grund, warum sich Maik Nöcker an der Schnittstelle zwischen Medien und Marken so wohlfühlt. Sein Werdegang in Stichpunkten: am 24. April 1969 in Gütersloh geboren, 1989 nach Kiel zu Radio Schleswig-Holstein, dann Radio Hamburg und rs.2 in Berlin. 1996 die ersten zarten Berührungen mit dem Fernsehen als Moderator bei Kabel 1. Dann Richtung Sportmarketing mit der Betreuung namhafter Unternehmen und Marken zur WM 2006. 2012 landet der Wahl-Hamburger beim FC St. Pauli sowie wenig später bei Sky. Nach der Sendung "0800 - Du bist drauf!" folgt 2017 der Start von "Meine 11 - die Playlist der Fussballstars". Parallel entstehen außerdem Engagements für den Deutschen Fußball-Bund (DFB) und Volkswagen - Partner des Fußballs. Seit 2017 gehört er zudem zum Ensemble des erfolgreichen Podcasts "FUSSBALL MML".

Fünf Stunden Talk, Highlights und News am Stück: Der neue Fußball-Montagabend auf SPORT1

Eingeleitet wird der neue Fußball-Montagabend auf SPORT1 heute ab 19.30 Uhr mit den "SPORT1 News Live" - in denen Moderatorin Ruth Hofmann die sportinteressierten Zuschauer über die aktuell relevanten Themen aus dem deutschen Fußball und aus weiteren populären Sportarten informiert. In "Fußball Allstars - Die YouTube-Show auf SPORT1" blickt Moderator Christoph Kröger ab 20.00 Uhr auf große Fußballer-Karrieren - heute stehen Ronaldo und Adriano im Fokus.

Um 20.15 Uhr präsentiert Moderator Jochen Stutzky den Fußballfans in "Goooal! Live - Das internationale Fußball Magazin" die aktuellen Highlights aus europäischen Top-Ligen: Spaniens La Liga, der französischen Ligue 1 und der Serie A in Italien - kommentiert von Thomas Herrmann und Oliver Forster. Um 22.00 Uhr steht dann die Premiere von "WNTT - WE NEED TO TALK" mit Moderator Maik Nöcker auf dem Programm. Ab 23.30 Uhr zeigt SPORT1 im Magazin "3. Liga Pur" die Highlights des mit großer Spannung erwarteten Saisonauftakts in der dritthöchsten deutschen Fußballklasse.

Die Sendezeiten zum neuen Fußball-Montag auf SPORT1: