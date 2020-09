FC Bayern: Robert Lewandowski fehlt wegen Fußprellung im Training

Der FC Bayern startet ohne Robert Lewandowski in die Vorbereitung auf den UEFA-Supercup. Der Torjäger hat sich am linken Fuß verletzt. Ein Trio ist dagegen wieder fit.

Der Pole fehlte laut Bild am Montag im Training, da er sich beim Bundesliga-Auftakt gegen Schalke 04 (8:0) eine Prellung am linken Fuß zugezogen hatte.

Alaba und Davies kehren zurück

Allerdings soll er die Allianz Arena am Freitag humpelnd verlassen haben. Sein Einsatz im UEFA-Supercup am Donnerstag soll nicht ernsthaft gefährdet sein, die medizinische Behandlung kümmert sich intensiv um den Torschützenkönig. (UEFA-Supercup: FC Bayern - FC Sevilla am Do. ab 21 Uhr im LIVETICKER)