Dota2: FlyToMoon verpflichten RodjER fest

Der Erfolg gibt ihm Recht - Nach dem Sieg bei der Omega League Europe Divine Division wird Vladimir "RodjER" Nikogosyan fest verpflichtet. FlyToMoon gab dies via Twitter bekannt.

Sweep to win

RodjER schloss sich dem Team für die Omega League an, nachdem Ilya "ALOHADANCE" Korobkin die Organisation verlassen hatte. In der Divine Division folgte auf ein ordentliches Turnier ein überzeugendes 3:0 in den Grand Finals über 5men.