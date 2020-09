Triathlon in Barcelona: Drittplatzierter glänzt mit Fairplay-Aktion

Beim Triathlon in Barcelona kommt es auf den letzten Metern zu einer grandiosen Fairplay-Aktion. Der Drittplatzierte schenkt seinen Bronze-Rang freiwillig her.

Casillas und Adrian schwärmen von Mentrida

Teagle, der durch die Fairplay-Aktion Bronze gewann, schrieb bei Instagram: "Habe die Zielgerade beim Triathlon in Barcelona verpasst! Ich und Diego Mentrida sprinteten um Bronze, ich krachte in das Absperrgitter und dachte, es ist vorbei." Dann sei "das völlig Unerwartete" passiert. "Als er sah, was passiert ist, hielt er an und ließ mich vorbei. Unglaublicher Sportsgeist und Integrität! Die Moral der Geschichte ist, dass Sportsgeist eine hoch angesehene Charaktereigenschaft ist."