Europa League: VfL Wolfsburg - Desna Tschernihiw LIVE im TV auf SPORT1

SPORT1 überträgt die Partie des VfL Wolfsburg in der Qualifikation zur Europa League LIVE im TV. Am Donnerstag geht es gegen ein ukrainisches Team.

SPORT1 wird am Donnerstag das Spiel der dritten Qualifikationsrunde zur Gruppenphase der Europa League zwischen dem VfL Wolfsburg und Desna Tschernihiw aus der Ukraine live aus der Volkswagen-Arena übertragen. (Europa League: VfL Wolfsburg - Desna Tschernihiw am Do. ab 20 Uhr LIVE im TV auf SPORT1)