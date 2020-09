GamerLegion schrammt krachend am EU-Masters-Titel vorbei

Noch am Samstag war es möglich - das Traumfinale zwischen GamerLegion und mousesports, doch die Mäuse unterlagen dem Academy Team des LEC-Tabellenersten Rogue mit 0:2. In der extrem engen Begegnung sorgten jeweils späte Fehler der Deutschen für die Entscheidung. Im zweiten Game lag mouz sogar vorne und verpasste den optimalen Zeitpunkt für den Engage. Obzess starb früh, die Ornn-Ult ging ins Leere.

AGO Rogue dominiert

Im Endspiel war es dann an GamerLegion die Flagge der Prime League hochzuhalten und sich für das Halbfinal-Aus der Mäuse zu revanchieren. Allerdings begannen die Probleme bereits im Draft. Ein nicht zu erklärender Fokus auf Kindred im Jungle brachte Rabble in Bedrängnis. Den erhofften Druck konnte er nicht ausspielen, was auch an der exzellenten Abstimmung der Polen lag. Support Trymbi war überall und sorgte ständig für Überzahl.