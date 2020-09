Manchester City: Ilkay Gündogan positiv auf Coronavirus getestet

Wie sein Klub Manchester City am Montag bekannt gab, wurde der deutsche Nationalspieler positiv getestet und muss sich in den kommenden zehn Tagen in Selbst-Isolation begeben. Das geht aus dem Protokoll der Premier League und der englischen Regierung in Bezug auf Quarantäne-Maßnahmen hervor. Es ist die erste bekannte Covid-19-Infektion eines deutschen Nationalspielers.