BVB stellt Giovanni Reyna Profivertrag mit Millionengehalt in Aussicht

"Es macht so viel Spaß mit den Jungs in meinem Alter – wie Jude, Jadon oder Erling", sagte Reyna, der nach dem Spiel von Haaland als "American Dream" bezeichnet wurde. "Das gibt viel Energie und Spannung. Wir haben eine richtig gute Truppe."

Reyna winkt Profivertrag

Gute Nachrichten für alle BVB-Fans: Reyna wird in weniger als zwei Monaten langfristig an den BVB gebunden. Der Teenie hat zurzeit noch einen Fördervertrag. Ein Bericht des Kicker deckt sich mit SPORT1 -Informationen, wonach ab dem 13. November - dann wird Reyna volljährig - automatisch ein Profivertrag bis 2023 greift.

Allerdings: Der BVB will seinen "American Dream" noch länger an sich binden und ihn für seine jüngsten Top-Leistungen belohnen. Gespräche soll es Ende Oktober/Anfang November geben. Beide Seiten sind nach SPORT1-Informationen an einer vorzeitigen Verlängerung interessiert. Klar ist: Reyna würde deutlich mehr Gehalt winken, dieses entsprechend an die Leistungen angepasst.