Formel 1: GP am Nürburgring steigt am 11. Oktober mit 20.000 Fans

Der Grand Prix am Nürburgring steigt am 11. Oktober © Imago

Der Deutschland-GP der Formel 1 steigt in diesem Jahr vor bis zu 20.000 Fans. Zunächst gehen jedoch nur Tickets für drei Tribünen in den Verkauf.

Die Formel 1 darf sich beim Grand Prix am Nürburgring auf bis zu 20.000 Fans freuen.

Am Montagvormittag teilte der Nürburgring via Twitter mit, dass die Kreisverwaltung Ahrweiler das Hygiene-Konzept des Strecke für ein Deutschland-Rennen vor Fans am 11. Oktober angenommen habe.