Eintracht Frankfurt: Kommen Ajdin Hrustic und Luka Jovic?

Kaum Alternativen in der Offensive

Bobic muss auf dem Transfermarkt nachlegen

Ajdin Hrustic könnte möglicherweise zeitnah eine Lücke schließen. Der Australier kam am ersten Spieltag zwar noch für den FC Groningen in der niederländischen Eredivisie zum Einsatz, stellte aber bei der Onlineplattform voetbalprimeur klar:

"Schauen Sie, ich habe dem Verein gesagt, dass ich diesen Transfer wirklich möchte. Ich habe ihnen außerdem gesagt, dass ich es befürworten würde, wenn Groningen mit mir noch etwas Geld verdienen würde. Wenn sie dem Deal nämlich nicht zustimmen, dann werde ich nächstes Jahr ablösefrei nach Frankfurt wechseln." Hrustic ist in der Offensive flexibel einsetzbar, hat seine Stärken aber auf dem in Frankfurt nicht optimal besetzten rechten Flügel.

Wird Jovic zum Thema?

Ein weiterer Name, der ganz lose im Eintracht-Umfeld gehandelt wird, ist der von Jovic. Ein Grund dafür: Der Serbe hat am Sonntag in einer Instagram-Story einen Post abgesetzt, in dem er den 2:1-Sieg in der Europa League gegen Olympique Marseille vor zwei Jahren feierte.